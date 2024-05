Serie A, gli squalificati della 37ª giornata: stangate dopo Udinese-Empoli

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 37ª giornata del campionato di Serie A. Nelle zone alte della classifica pareggio in Inter-Lazio (1-1) e sconfitta del Milan contro il Torino (3-1). Spettacolare 3-3 tra Bologna e Juventus, tre punti importanti della Roma contro il Genoa.

In zona salvezza scatto decisivo del Verona grazie al successo sul campo della Salernitana. Blitz del Frosinone sul campo del Monza e pareggio tra Udinese e Empoli.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

GRASSI Alberto (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest’ultima rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

PAREDES Leandro Daniel (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE SOUZA Matheus Henrique (Sassuolo): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASIC Toma (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAMBIASO Andrea (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CASALE Nicolo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DOSSENA Alberto (Cagliari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DUDA Ondrej (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

HATEBOER Hans (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 15.000,00

ACCARDI Pietro (Empoli): ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, a fine gara, sul terreno di giuoco, quale dirigente inserito in distinta, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente insultanti, successivamente, nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava di aggredire fisicamente il Direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un Assistente.

NON ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 30 GIUGNO 2024

CASAMONTI Luca (Empoli): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni minacciose e gravemente offensive.

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STOPPINO Gabriele (Empoli): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un’espressione irrispettosa.

f) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BARNI Federico (Empoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro un’espressione gravemente ingiuriosa.