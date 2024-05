Serie A, gli squalificati dopo la 38ª giornata: i provvedimenti di Frosinone-Udinese

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 38ª giornata del campionato di Serie A. Pareggio dell’Inter sul campo del Verona e del Milan in casa contro la Salernitana. Tre punti della Juventus contro il Monza.

Non si ferma la corsa dell’Atalanta, protagonista di una grande prestazione anche contro il Torino. In zona salvezza è arrivato anche l’ultimo verdetto: il Frosinone di Di Francesco saluta il massimo campionato italiano.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno e, al 13° del primo tempo, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a un collaboratore non presente in distinta.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZERBIN Alessio (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MANDRAGORA Rolando (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARNEVALE Andrea (Udinese): per avere, al 23° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

MILANA Manuel (Frosinone): per avere, al 23° del primo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.