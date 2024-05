Serie B, il Catanzaro ferma il Venezia: il Parma può festeggiare già oggi, le combinazioni

CalcioWeb

Due risultati a disposizione in casa Parma per festeggiare già oggi la matematica promozione nel campionato di Serie A: la vittoria o il pareggio sul campo del Bari. Continua il programma della 36ª giornata del torneo cadetto e la sconfitta del Venezia sul campo del Catanzaro apre scenari importanti per la corsa promozione.

La gara del Ceravolo è stata anche interrotta per pioggia battente e grandine che hanno costretto l’arbitro a mandare tutti negli spogliatoi. La gara si è conclusa sul risultato 3-2. Il Catanzaro si porta in vantaggio con Pontisso, poi la doppietta di Jay Idzes a ribaltare il risultato. L’espulsione di Marin Sverko condanna gli ospiti alla sconfitta: la doppietta di Iemmello firma il definitivo 3-2.

Il Parma in Serie A già oggi se…

Vince sul campo del Bari

Pareggia sul campo del Bari

Programma 36ª Giornata Serie B

Ore 12:30

Cremonese-Pisa 2-1

Ore 15:00

Ascoli-Cosenza 0-1

Catanzaro-Venezia 3-2

Como-Cittadella 2-1

Spezia-Palermo 1-0

Sudtirol-Ternana 4-3

Ore 18:00

Bari-Parma

Feralpisalò-Brescia

Lecco-Sampdoria

Reggiana-Modena

Classifica Serie B

Parma 73

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Brescia 47

Sampdoria 46

Sudtirol 46

Cosenza 45

Cittadella 45

Pisa 45

Modena 43

Reggiana 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 36

Feralpisalò 32

Lecco 26 (retrocesso)