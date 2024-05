Bari-Parma, primo match point: emiliani promossi in Serie A se…

CalcioWeb

Ci siamo quasi. Il Parma è vicinissimo alla promozione in Serie A. A 3 anni dalla retrocessione dopo la nefasta stagione 2020-2021, i gialloblu sono pronti a tornare nella categoria superiore e già nella serata odierna, dopo Bari-Parma, i ragazzi di Fabio Pecchia potrebbero festeggiare la promozione matematica nella massima serie. Vediamo tutte le combinazioni possibili.

Bari-Parma: primo match point promozione, tutte le combinazioni

Il Parma è primo in classifica in Serie B con 73 punti raccolti in 35 partite. A tre giornate dal termine della regular season, gli emiliani hanno 6 punti di vantaggio sul Venezia (67). Il Parma sarebbe promosso in Serie A questa sera se dovesse battere il Bari e il Venezia non dovesse vincere la sua partita contro il Catanzaro. In caso di pareggio del Parma, invece, servirebbe una sconfitta del Venezia.

Programma 36ª Giornata Serie B

Ore 12:30

Cremonese-Pisa

Ore 15:00

Ascoli-Cosenza

Catanzaro-Venezia

Como-Cittadella

Spezia-Palermo

Sudtirol-Ternana

Ore 18:00

Bari-Parma

Feralpisalò-Brescia

Lecco-Sampdoria

Reggiana-Modena

Classifica Serie B

Parma 73

Como 68

Venezia 67

Cremonese 60

Catanzaro 57

Palermo 52

Brescia 47

Sampdoria 46

Pisa 45

Cittadella 45

Sudtirol 43

Modena 43

Reggiana 43

Cosenza 42

Ascoli 37

Ternana 37

Spezia 37

Bari 36

Feralpisalò 32

Lecco 26 (retrocesso)