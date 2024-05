Serie B, il regolamento dei playoff: cosa succede in caso di pareggio

CalcioWeb

Dopo il pareggio dell’andata dei playout tra Bari e Ternana, la Serie B torna in campo per i playoff: Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia sono le squadre in corsa per l’ultimo posto in Serie A dopo le promozioni di Parma e Como.

Il turno preliminare (Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia) prevede una partita unica sul campo della meglio piazzata nella stagione regolare. In caso di pareggio dopo i 90 minuti, si disputano i supplementari. In caso di ulteriore pareggio, passa il turno la squadra con un piazzamento migliore, senza i calci di rigore.

Le semifinali e la finale

Le semifinali dei playoff di Serie B sono previste con gare di andata e ritorno. La prima partita si gioca in casa delle squadre che hanno disputato il turno preliminare e il ritorno sul campo della terza e quarta classificata della stagione regolamentare. In caso di parità tra andata e ritorno, si qualifica in finale la squadra meglio classificata, senza supplementari e rigori.

La finale dei playoff di Serie B è prevista con gare di andata e ritorno. La prima si gioca in casa della squadra con la peggior classifica in stagione. In caso di parità tra andata e ritorno viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata, senza supplementari e rigori.

Le date dei playoff

Venerdì 17 maggio, Palermo-Sampdoria

Sabato 18 maggio, Catanzaro-Brescia

Lunedì 20 maggio, Palermo/Sampdoria-Venezia (andata semifinale)

Martedì 21 maggio, Catanzaro/Brescia-Cremonese (andata semifinale)

Venerdì 24 maggio, Venezia-Palermo/Sampdoria (semifinale ritorno)

Sabato 25 maggio, Cremonese- Catanzaro/Brescia (semifinale ritorno)

Giovedì 30 maggio, finale di andata

Domenica 2 giugno, finale di ritorno