Serie C, deferite tre squadre ed i rappresentanti: il motivo

Continuano ad arrivare decisioni sul campionato di Serie C. Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare l’Alessandria, il Brindisi e la Spal, club impegnati in questa stagione nel campionato di Serie C. E’ quanto comunica la Figc.

Deferiti, contestualmente, anche i propri rappresentanti Andrea Molinaro (Alessandria), Mariachiara Rispoli (Brindisi) e Joseph Tacopina (Spal). I tre club e i rispettivi rappresentanti sono stati deferiti per violazioni legate a versamenti Irpef, emolumenti e mancato deposito di documentazione alla Co.Vi.So.C.