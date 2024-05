Serie C, grana stadio: un’altra squadra a rischio iscrizione

CalcioWeb

Si avvicina la data del 4 giugno, termine ultimo per definire l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Tre squadre sono alle prese con il passaggio di proprietà o l’ingresso di nuovi soci e la partecipazione al prossimo torneo non è così scontata.

Sono ore di grande tensione anche in casa Altamura, protagonista di una cavalcata vincente in Serie D. Il club è alle prese con la grana stadio: i lavori di ammodernamento non consentono alla squadra di giocare nel proprio impianto. Le trattative per trovare uno stadio sono serrate ma i primi riscontri non sono stati positivi. L’iscrizione, dunque, potrebbe essere a rischio.

Il comunicato dell’Altamura

“TEAM ALTAMURA SSD A RL prende atto della approvazione all’unanimità avvenuta questa mattina in sede di consiglio comunale relativa ai lavori programmati per la ristrutturazione dello Stadio Tonino D’Angelo volta a renderlo fruibile ed utilizzabile nel prossimo campionato nazionale di LEGA PRO.

Si ringraziano dirigenti e tutte le forze politiche per questa importante svolta. Tuttavia, considerato che dopo la assegnazione alla ditta appaltatrice sono previsti 100 giorni per il completamento dei lavori, la società attualmente è ancora alla ricerca di uno stadio alternativo che deve essere obbligatoriamente comunicato alla Lega e che, in caso di ritardi, sarà utilizzato per le prime giornate di campionato. Lo Stadio deve essere comunicato entro e non oltre la data del 03 Giugno 2024, pena la esclusione dal campionato.

Mancano pochissimi giorni all’espletamento della iscrizione al prossimo campionato e, allo stato attuale, TEAM ALTAMURA CALCIO non ha uno stadio. Si richiede con estrema urgenza l’intervento delle forze politiche al fine di trovare una immediata soluzione al problema, interpellando anche le varie questure considerate le imminenti scadenze. Non possiamo rischiare di buttare via anni di sacrifici da parte di società e di una intera tifoseria che hanno lottato duramente per raggiungere questo grande obiettivo. Abbiamo bisogno di certezze immediate”, si legge sul profilo social del club.