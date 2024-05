Serie C, ribaltoni ripescaggi: una situazione drammatica e altre a rischio! La classifica del Milan U23 e delle altre squadre

CalcioWeb

Si preannuncia un’estate caldissima sul fronte dei ripescaggi nel campionato di Serie C. Si avvicina il gong per le iscrizioni (fissato al 4 giugno) e la situazione di alcune squadre è ancora molto incerta. Un caso è quello del Foggia. Le ultime trattative per la cessione del club non hanno avuto esito positivo e ogni possibilità di passaggio di proprietà sembra naufragata definitivamente.

Il presidente Nicola Canonico continuerà a guidare il club con l’obiettivo di garantire l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Il numero uno del club aveva già comunicato l’intenzione di proseguire autonomamente nelle trattative per la cessione delle quote o di rimanere alla guida del club. La seconda ipotesi sembra ormai quella definitiva. Il Foggia ha avviato il processo per l’iscrizione al prossimo campionato consegnando la documentazione relativa all’agibilità dello stadio. Per completare l’iscrizione il club dovrà essere in regola con tasse e pagamento della fideiussione.

La situazione della Turris è in stand-by dopo l’annuncio del disimpegno dal presidente Antonio Colantonio. La trattativa per la cessione del club prosegue senza sosta e la fumata bianca sembra vicina. Ma il tempo stringe e la data del 4 giugno non lascia completamente tranquilli. Una situazione preoccupante è quella in casa Ascoli dopo l’ultima deludente stagione in Serie B e la retrocessione in C. Il presidente Massimo Pulcinelli ha chiesto l’aiuto di altri soci per rafforzare la situazione economica dei bianconeri e il club avrebbe anche contattato gli sponsor per chiedere un aiuto economico per garantire l’iscrizione al prossimo campionato.

E’ corsa contro il tempo anche in casa Altamura dopo la storica promozione in Serie C. Il club rischia di non essere ammesso a causa della mancanza di un impianto sportivo idoneo. L’allarme è stato lanciato direttamente dalla società attraverso un comunicato ufficiale e la situazione non si è ancora sbloccata. Il club avrebbe ricevuto l’ok da Francavilla Fontana ma rimane il problema dell’ordine pubblico. Spunta l’ipotesi del San Nicola di Bari ma con costi molto onerosi per il club.

Il dramma del Lecco

La situazione drammatica è quella del Lecco. La squadra è reduce dalla retrocessione in Serie C e il futuro del club è sempre più incerto. Il presidente Di Nunno è pronto ad un passo indietro e ha comunicato ufficialmente l’impossibilità a procedere con l’iscrizione al prossimo campionato. “Non farò la fideiussione da 350mila euro”, sono state le parole del numero uno del club. Il club potrebbe finire nelle mani del Comune con la necessità di un cambio di proprietà indispensabile per garantire l’iscrizione al prossimo campionato.

Aggiornamenti importanti anche sul fronte ripescaggi dopo la pubblicazione ufficiale delle graduatorie. La prima squadra in graduatoria è il Milan Under 23. Il club rossonero si sta già muovendo sullo stadio e anche sul fronte tecnico (scelta dell’allenatore e dei calciatori) è in una fase avanzata. La novità più importante riguarda il procedimento di alternanza: una squadra retrocessa dalla Serie C ha la precedenza sulla squadra di Serie D.

Alle spalle del Milan Under 23, dunque, troviamo la Recanatese. In terza posizione il Siracusa.