Siviglia, Jesus Navas lascia dopo 17 anni: è l’uomo dei record per il club

E’ finita l’avventura di Jesus Navas al Siviglia. La conferma è arrivata direttamente dal club spagnolo con un comunicato ufficiale: “Jesus Navas lascerà il Siviglia al termine di questa stagione”. La decisione è stata comunicata direttamente a tutti i suoi compagni e allo staff tecnico durante l’allenamento di questa mattina presso il José Ramón Cisneros Palacios Sports City.

Jesus Navas è l’uomo dei record per il Siviglia: il difensore ha giocato fino ad oggi 688 partite con il Siviglia, di cui cinquecento in Liga, 47 in Champions League, 65 in Europa League, 67 in Copa del Rey, 5 in Supercoppa spagnola e 4 in Supercoppa europea. Jesús Navas ha conquistato un totale di otto titoli: quattro Europa League, due Coppe di Spagna, una Supercoppa Europea e una Supercoppa spagnola.

Lascia dopo aver giocato 17 stagioni, dal 2003 al 2024, interrotte dalla sua permanenza al Manchester City tra il 2013 e il 2017.