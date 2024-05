Il Southampton torna in Premier League: i calciatori si scatenano in campo | VIDEO

CalcioWeb

Il Southampton torna in Premier League dopo un solo anno ‘nell’inferno’ della Championship, la Serie B inglese. E’ iniziata la festa dopo il successo per 1-0 sul Leeds di Gnonto nella finale dei playoff giocata a Wembley. Il gol-partita è stato realizzato da Adam Armstrong nel corso del primo tempo.

Per il Leeds si tratta di una maledizione: per la quarta volta in finale dei playoff, la squadra non ha mai conquistato la promozione. Il grande protagonista è stato proprio Armstrong, autore di 23 gol in stagione. Al fischio finale la squadra del Southampton si è scatenata in campo.