Sei squadre italiane in Champions League: dipende ancora… dall’Atalanta

E’ grande festa in casa Atalanta dopo la vittoria dell’Europa League. E forse non solo. La finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen si è conclusa sul risultato di 3-0 grazie alla tripletta di uno straordinario Ademola Lookman. Il club nerazzurro alza il primo trofeo europeo della sua storia. L’Italia torna sul tetto dell’Europa League a distanza di 25 anni dall’ultima volta.

Cambia anche la prospettiva delle squadre italiane in vista della prossima stagione per il numero delle squadre qualificate in Champions: a fare la differenza sarà la posizione finale in Serie A della squadra di Gasperini.

Sei squadre in Champions: la situazione

Ad oggi l’Atalanta occupa la quinta posizione e mantenendo questo risultato andrebbe in Champions League anche la sesta classificata in Serie A, la Roma. In questo momento l’Italia si ritroverebbe con sei squadre in Champions (Inter, Milan, Bologna, Juventus, Atalanta e Roma).

Se invece l’Atalanta dovesse chiudere il campionato tra le prime quattro, a qualificarsi in Champions sarebbero le prime cinque.