Strage Heysel, il ricordo della Juventus: “39 anni, 39 vittime. Ferita ancora aperta”

CalcioWeb

Il 29 maggio di ogni anno cade l’anniversario della commemorazione della strage dello stadio Heysel. Era il 29 maggio 1985 quando, nel corso della finale dell’allora Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool, un cedimento strutturale dello stadio costò la vita al 39 persone.

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Juventus ha voluto omaggiare la memoria delle vittime: “Una ferita che continua a fare male, una tragedia, un ricordo drammatico per chi ha perso i propri cari e per tutto il mondo Juventus. Il tempo della memoria questa volta si intreccia nel suo scorrere inesorabile con un numero da sempre e per sempre legato a quel giorno: sono passati 39 anni dall’abisso di quella serata a Bruxelles. Trentanove. Il ricordo resta nitido e doloroso: una finale di Coppa dei Campioni che continua a generare sgomento, rabbia e dolore, in cui nel corso dei folli incidenti del prepartita hanno perso la vita 39 persone. Trentanove.

Un numero diventato un simbolo, che racconta più di qualsiasi parola la sofferenza che tutti continuiamo a portarci dentro. Per questo ci stringiamo accanto alle famiglie nel ricordo delle vittime innocenti, che accompagnano il nostro cammino da quel giorno maledetto. Non dimenticando mai il dramma, sempre vivo, di quella giornata“.