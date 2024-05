Il tabellone dei Playoff e dei Playout di Serie B: date e orari

CalcioWeb

Con la 38ª Giornata passata agli archivi, cala il sipario sulla regular season di Serie B 2023-2024. Parma e Como festeggiano la promozione diretta in Serie A. Lecco, Feralpisalò e Ascoli retrocedono in Serie C. Per tante squadre però non è ancora finita qui, c’è una postseason da giocare.

Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia sono qualificate al primo turno dei Playoff, Venezia e Cremonese entreranno al secondo turno. Ternana e Bari si giocheranno i Playout per evitare la Serie C.

Classifica Serie B

Parma 76 Como 73 Venezia 70 Cremonese 67 Catanzaro 60 Palermo 56 Sampdoria 55 Brescia 51 Cosenza 47 Modena 47 Reggiana 47 Sudtirol 47 Pisa 46 Cittadella 46 Spezia 44 Ternana 43 Bari 41 Ascoli 41 Feralpisalò 33 Lecco 26

Il tabellone dei Playoff di Serie B

Catanzaro-Brescia (sabato 18 maggio, ore 20:30)

Palermo-Sampdoria (venerdì 17 maggio, ore 20:30)

Semifinali Playoff:

Venezia- vincente Palermo-Sampdoria (andata lunedì 20 maggio ore 20:30, ritorno venerdì 24 maggio, ore 20:30)

Cremonese-vincente Catanzaro-Brescia (andata martedì 21 maggio, ore 20:30, ritorno sabato 25 maggio, ore 20:30)

La finale Playoff è in programma giovedì 30 maggio (andata) e domenica 2 giugno (ritorno) alle ore 20:30.

Il tabellone dei Playout di Serie B

Ternana-Bari (andata giovedì 16 maggio alle ore 20:30, ritorno giovedì 23 maggio, alle ore ore 20:30)