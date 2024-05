Il tabellone del Roland Garros 2024: l’avversario di Sinner e i primi turni degli italiani

CalcioWeb

Sorteggiato il tabellone del Roland Garros 2024. Jannik Sinner, che nelle ultime ore ha confermato la sua presenza nel torneo che potrebbe valergli il numero 1 della classifica ATP, giocherà contro Chris Eubanks al primo turno. Nella sua parte di tabellone presente Carlos Alcaraz, possibile avversario in semifinale, e Hubert Hurkacz, ipotetico rivale nei quarti. Evitata la ‘mina vagante’ Rafael Nadal che esordirà al primo turno contro Alexander Zverev.

In totale nove italiani in tabellone: Musetti esordirà contro Galan (per lui possibile terzo turno contro Djokovic), mentre Arnaldi affronterà Arthur Fils, n. 29 del seeding.

Roland Garros, il primo turno degli italiani

[2] Sinner (Ita) vs Eubanks (Usa)

[29] Musetti (Ita) vs Galan (Col)

Arnaldi (Ita) vs [29] Fils (Fra)

Sonego (Ita) vs [17] Humbert (Fra)

Cobolli (Ita) vs Q/LL

Darderi (Ita) vs Hijikata (Aus)

Nardi (Ita) vs [WC] Muller (Fra)

Fognini (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned)

[Q] Zeppieri (Ita)*

*proveniente dalle qualificazioni, conoscerà venerdì il suo avversario

Il tabellone femminile del Roland Garros

Per quanto riguarda il tabellone femminile, sono 4 le azzurre al via. Jasmine Paolini, numero 12 del seeding, è nella parte bassa del tabellone e affronterà l’australiana Daria Saville all’esordio. Possibile terzo turno contro Anna Kalinskaia (rematch della finale di Dubai), Zheng agli ottavi.

Lucia Bronzetti debutterà contro Naomi Osaka, sfida alquanto complicata che, in caso di successo, la proietterà verso un altro ostacolo enorme: la numero 1 Iga Swiatek. Martina Trevisa attende una qualificata / lucky loser, Cocciaretto sfida la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie n. 13.

Il primo turno delle italiane al Roland Garros

[12] Paolini (Ita) – Saville (Aus)

Bronzetti (Ita) – Osaka (Jpn)

Cocciaretto (Ita) – [13] Haddad Maia (Bra)

Trevisan (Ita) – Q/LL