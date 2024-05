Ternana-Bari, sospetti sull’espulsione di Bellomo: “strane scommesse sul rosso”

CalcioWeb

La partita di ritorno dei playout di Serie B tra Ternana e Bari potrebbe alzare un vero e proprio polverone. La sfida del ‘Liberati’ si è conclusa sul risultato di 0-3 grazie ai gol di Di Cesare, Ricci e Sibilli e ha sancito la retrocessione della squadra di Breda.

La gara è salita alla ribalta anche per un motivo particolare: l’espulsione al 78′ di Nicola Bellomo sul risultato di 0-3. Il ‘Fatto Quotidiano’ evidenzia quanto accaduto nella sfida del 23 maggio con particolare riferimento alla sanzione nei confronti dell’ex Reggina.

I sospetti sull’espulsione

Il riferimento è al cartellino sventolato dall’arbitro La Penna: Bellomo litiga con un raccattapalle e la condotta è stata considerata meritevole di cartellino rosso. Su questo caso non esiste nessuna inchiesta ma, secondo quanto riporta il ‘Fatto Quotidiano’, diverse schedine giocate pronosticavano l’espulsione del calciatore del Bari, quotato a 24.

Un ‘piccolo’ dettaglio: la vincita non è andata in porto. Il bookmaker, infatti, non prevede di pagare i cartellini dei calciatori che non sono in campo e l’espulsione di Bellomo è avvenuta dalla panchina. La vincita non può essere riscossa e viene rimborsato l’importo giocato. Il giornale ha contattato il club e il legale del calciatore per chiedere la sua versione dei fatti. Ma Bellomo ha preferito non rilasciare dichiarazioni.