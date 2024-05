Il Torino batte il Milan e scavalca il Napoli: i granata tengono vivo il sogno Conference League | CLASSIFICA

CalcioWeb

Le motivazioni che fanno la differenza. A due giornate dalla fine della Serie A, il Torino è ancora in piena lotta per un piazzamento in Conference League. Il Milan ha già finito da tempo la sua stagione, è sicuro del secondo posto e ormai senza obiettivi. Ciò che resta, forse, nella stagione dei rossoneri, è salutare i tifosi, nell’ultima a San Siro e dire arrivederci a Pioli e Giroud.

Nella serata dell’Olimpico di Torino è il ‘Toro’ a farla da padrone. Nel primo tempo le reti di Zapata e Ilic, due colpi di testa che trovano impreparata la difesa rossonera, indirizzano la gara sui binari dei piemontesi. Nella ripresa una gran conclusione di Ricardo Rodriguez, ex non proprio indimenticabile, che centra un legno e arrotonda sul 3-0. La reazione del Milan arriva con Pulisic che scappa via a Masina e si procura il rigore trasformato da Bennacer per il 3-1.

Il Torino ottiene tre punti importantissimi, sale a quota 53, scavalca il Napoli e mette nel mirino la Fiorentina avanti di 1 punto e con una partita da recuperare, a fine stagione, contro l’Atalanta. Nella 38ª Giornata di Serie A i granata affronteranno .

Classifica Serie A

Inter 92 Milan 74 Bologna 67 Juventus 67 Atalanta 66 Roma 60 Lazio 59 Fiorentina 54 Torino 53 Napoli 52 Genoa 46 Monza 45 Lecce 37 Verona 34 Cagliari 33 Udinese 33 Frosinone 32 Empoli 32 Sassuolo 29 Salernitana 16