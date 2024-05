Torres-Benevento: gli studenti colorano il Vanni Sanna per caricare la squadra | VIDEO

CalcioWeb

Si avvicina Torres-Benevento, sfida valevole per il ritorno dei playoff di Serie C. “Forza Torres, sogniamo insieme”: è il messaggio per caricare la squadra. L’iniziativa è della Primaria dell’Istituto comprensivo San Donato e la Secondaria di via Cedrino dell’Istituto Latte Dolce-Agro.

Oltre cento di loro hanno aderito all’invito dell’associazione Memoria Storica Torresina e della Biblioteca Popolare dello Sport: colorare i corridoi, il tunnel di accesso al campo e gli spazi esterni degli spogliatoi dello stadio Vanni Sanna per dare la carica ai ragazzi di Alfonso Greco.

L’iniziativa

Nei giorni scorsi gli studenti, seguiti dalle docenti Rossella Dettori e Stefania Pisano (rispettivamente San Donato e Latte Dolce) hanno realizzato oltre cento tra pannelli e cartelloni nei quali, ognuno a modo proprio, danno la carica ai rossoblù.

I lavori sono stati poi collocati all’interno dello stadio, nelle zone riservate a giocatori e staff, dando un colpo d’occhio magnifico al vecchio Acquedotto. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Torres calcio.

