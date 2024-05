Tripudio rosa a Bassano del Grappa: Pogacar trionfa al Giro d’Italia 2024

CalcioWeb

Da quando aveva annunciato la sua presenza al Giro d’Italia 2024, le quote del favorito per la vittoria della Corsa Rosa di quest’anno erano crollate drasticamente. Questo è l’effetto Tadej Pogacar sul ciclismo moderno, quello di un vero e proprio dominatore delle due ruote che mette gli avversari di fronte a una legge che, nello sport, lascia davvero pochi margini: la legge del più forte.

Tadej Pogacar ha dimostrato di non avere rivali al Giro d’Italia 2024, messo in ghiaccio da tempo, praticamente dominato dalle prime tappe, vinto definitivamente quest’oggi a Bassano del Grappa, l’ultima salita prima della passerella finale di Roma che domani gli consegnerà fisicamente il Trofeo Senza Fine.

Altro trionfo disarmante oggi: sono 5 tappe vinte al Giro d’Italia in Maglia Rosa (6 in totale), eguagliato Eddy Merckx; 20 in totale nei Grandi Giri; 76 in carriera; 13 in stagione. Sul Monte Grappa, quest’oggi, passaggio in trionfo fra gli applausi di tifosi italiani e sloveni a celebrare il trionfo del ‘Principe’ del ciclismo moderno.

Classifica generale Giro d’Italia

Tadej Pogacar 76H 20′ 51” Daniel Felipe Martinez +9’57” Geraint Thomas +10’26” Ben O’Connor +12’09” Antonio Tiberi +12’52” Thymen Arensman +14’33” Einer Rubio +15’56” Jan Hirt +18’05” Romain Bardet +20’32” Michael Storer +21’11”