Udinese-Empoli, tensione alle stelle: “cerca favori arbitrali?”

Altissima tensione tra Udinese e Empoli dopo lo scontro salvezza della 37ª giornata del campionato di Serie A. La sfida si è conclusa sul risultati di 1-1 ed è salita alla ribalta soprattutto per le proteste arbitrali della squadra ospite. La risposta del club bianconero non si è fatta attendere.

“Diciamo che ha esagerato: le dichiarazioni del presidente dell’Empoli, Corsi, sono totalmente fuori luogo. E offensive. Ci vuole guadagnare qualcosa? Le parole di Corsi sono gravi”. Sono le parole del patron dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, alla Gazzetta dello Sport.

“Corsi ha detto, testualmente, che ‘con l’Udinese sono stati commessi errori gravi. Forse con la Roma si riequilibra tutto’. Si può solo sperare di aver capito male perché altrimenti sembrerebbe una richiesta di favori arbitrali. Quando un presidente dice che spera di avere una compensazione per il danno subito, e sinceramente non so a quale danno si riferisce, e poi dice che anche la sua filippina sapeva che l’Udinese avrebbe vinto a Lecce, diciamo che esagera. E questo non mi va giù”, conclude Pozzo.