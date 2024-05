L’Udinese si salva e rimane in A per il 30° anno consecutivo: in città esplode la festa! | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Il finale più bello per l’Udinese. La squadra di Fabio Cannavaro vince sul campo del Frosinone e ‘strappa’ una salvezza insperata solo fino a qualche settimana fa. La gara della 38ª giornata del campionato di Serie A allo Stirpe si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Keinan Davis.

La squadra di Di Francesco gioca una buona gara ma subisce al 76′ il gol dell’attaccante inglese, il primo in Serie A e chiude la stagione a 35 punti al terz’ultimo posto che vuol dire retrocessione. I friulani di Cannavaro tirano un sospiro di sollievo e grazie al successo chiudono la stagione a 37 punti.

La festa in casa Udinese

L’Udinese continua a confermarsi una certezza in Serie A e in un modo o nell’altro riesce a strappare la salvezza. La squadra bianconera giocherà nella prossima stagione il 30° campionato di fila in massima categoria.

Al fischio finale è esplosa la festa in città: caroselli, cori, botti e fuochi d’artificio hanno accompagnato l’impresa in trasferta della squadra di Cannavaro. In città si è registrato il tutto esaurito in diversi bar dove i tifosi si sono riuniti per seguire la partita. Poi si sono riversati in piazza per festeggiare un risultato fondamentale per programmare al meglio il futuro.

