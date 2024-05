Una squadra italiana vincerà una coppa europea il 22 maggio 2038: cosa succede ogni 14 anni

CalcioWeb

L’Italia potrebbe ‘lanciare’ una petizione per giocare le finali il 22 maggio. La vittoria in Europa League dell’Atalanta contro il Bayer Leverkusen ha confermato quella che è molto più di una coincidenza: ogni 14 anni, un club italiano si aggiudica una competizione internazionale.

La squadra di Gian Piero Gasperini è entrata nella storia del calcio italiano dopo le vittorie della Juventus in Coppa dei Campioni nel 1996 e dell’Inter in Champions League nel 2010. Il trionfo della squadra bergamasca è arrivato esattamente a 14 anni dalla vittoria di Milito e compagni contro il Bayern Monaco, proprio il 22 maggio.

Anche il Milan ha conquistato un trofeo europeo il 22 maggio: la Coppa dei campioni del 1963 a Wembley contro il Benfica.

La vittoria della Juventus

Il ciclo di vittorie ogni 14 anni era partito dal 22 maggio 1996 allo stadio Olimpico di Roma. La Juventus di Marcello Lippi conquista la Coppa dei Campioni nella finale contro l’Ajax e porta in alto i colori italiani.

Ajax-Juventus 2-4 d.c.r. (22 maggio 1996)

Bayern-Inter 0-2 (22 maggio 2010)

Atalanta-Leverkusen (22 maggio 2024)

? (22 maggio 2038)

Le coincidenze di Inter

In stagione l’Inter ha perso in quattro occasioni e tre volte con il risultato di 2-1. La prima in campionato il 27 settembre 2023 contro il Sassuolo, poi in Coppa Italia il 20 dicembre 2023 contro il Bologna e infine in Champions League contro l’Atletico Atletico Madrid il 13 marzo. Tutte le sconfitte sono arrivate di mercoledì e alla stessa distanza di giorni l’una dell’altra.