Il Valladolid di Ronaldo torna in Liga: decisivi… due gol nel recupero | VIDEO

Delirio in seconda divisione spagnola: a un anno dalla retrocessione, il Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno (azionista di maggioranza del club) torna in massima categoria spagnola. L’apoteosi è arrivata al fischio finale di una partita incredibile: impegnato in casa contro il Villarreal B, all’86’ era sotto per 1-2, ma con due reti nel recupero è riuscito a ribaltare la situazione.

A segno Meseguer al 91′ e Sylla al 97′ su rigore concesso solo dopo il ricorso al Var. A fine partita festa scatenata in campo con la presenza anche di Ronaldo.

L’ex calciatore dell’Inter, dopo aver venduto l’altro club di cui era proprietario, il Cruzeiro, non aveva escluso di fare lo stesso con il Valladolid.