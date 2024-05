Verona, colpo salvezza a Salerno: lotta a 3, all’ultima giornata, per evitare la B | CLASSIFICA

CalcioWeb

Dopo aver visto sfumare la gioia salvezza lo scorso weekend, a causa di un’amara rimonta, il Verona questa volta può festeggiare davvero. Brividi nel finale, con la rete di Maggiore che ha accorciato le distanze rispetto alle iniziali marcature di Suslov e Folorunsho, due dei calciatori più decisivi della stagione degli scaligeri. Brividi destinati a restare tali.

La Salernitana, molto combattiva nelle ultime giornate, non è riuscita a rimontare. Il Verona si è imposto 1-2 salendo a quota 37 punti in classifica, quota che vale la salvezza matematica senza dover aspettare l’ultima partita. Sono 3 le squadre che, nella 38ª Giornata di Serie A, restano ancora in lotta per non retrocedere: l’Empoli dovrà fare punti contro la Roma e sperare in un risultato favorevole nello scontro diretto tra Frosinone e Udinese.

Classifica Serie A

Inter 93

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 54

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Verona 37

Lecce 37

Cagliari 36

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 16