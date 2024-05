Verstappen domina la Gara Sprint di Miami: Leclerc chiude secondo | CLASSIFICA

CalcioWeb

Era il favorito della vigilia, partiva dalla pole position e non ha deluso le attese. Max Verstappen domina dal primo all’ultimo giro la Gara Sprint del GP di Miami e si conferma il pilota da battere anche nel weekend del Gran Premio della Florida.

Subito una safety car nelle fasi iniziali per una carambola al via che coinvolge Hamilton Alonso e mette fuori gioco Stroll e Norris. Davanti Max Verstappen mantiene la prima posizione per tutti e 19 i giri disponibili e trionfa confermando le previsioni della vigilia. Seconda posizione per Charles Leclerc davanti a Sergio Perez. Chiude quinta l’altra Ferrari, quella guidata da Carlos Sainz dietro uno strepitoso Daniel Ricciardo.

La classifica piloti di Formula 1 dopo la Sprint Race di Miami

Max Verstappen (Red Bull) 118 Sergio Perez (Red Bull) 91 Charles Leclerc (Ferrari) 83 Carlos Sainz (Ferrari) 73 Lando Norris (McLaren) 58 Oscar Piastri (McLaren) 41 George Russell (Mercedes) 33 Fernando Alonso (Aston Martin) 31 Lewis Hamilton (Mercedes) 19 Lance Stroll (Aston Martin) 9 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 8 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Nico Hulkenberg (Haas) 6 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5 Kevin Magnussen (Haas) 1 Pierre Gasly (Alpine) 0 Esteban Ocon (Alpine) 0 Alexander Albon (Williams) 0 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

La classifica Costruttori di Formula 1 dopo la Sprint Race del GP di Miami

Red Bull 209 Ferrari 162 McLaren 99 Mercedes 52 Aston Martin 40 Racing Bulls 13 Haas 7 Alpine 0 Williams 0 Kick Sauber 0