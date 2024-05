Vicenza-Padova posticipata: il motivo

CalcioWeb

Non si gioca Vicenza-Padova, sfida valevole per i playoff del campionato di Serie C e in programma martedì 21 maggio alle ore 20.30 allo stadio ‘Menti’. La notizia è stata confermata dal Prefetto di Vicenza per motivi di sicurezza legati al maltempo. Il match si giocherà mercoledì 22 maggio alle 20.30.

Dalla Prefettura è stato deciso che l’allerta rossa segnalata dalla Regione non può permettere al pubblico di accedere in piena sicurezza all’impianto sportivo. Confermate le altre tre partite: Benevento-Torres, Catania-Avellino e Juventus U23-Carrarese.