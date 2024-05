Perché la vittoria dell’Atalanta contro il Torino non deve ‘scandalizzare’: le motivazioni e le speranze di 9 squadre in Europa

CalcioWeb

L’Atalanta è una delle squadre più in forma in circolazione e si conferma ‘senza pietà’ anche contro il Torino, ancora in corsa per un posto in Europa. Si è conclusa la sfida dello Gewiss Stadium, sfida della 38ª giornata del campionato di Serie A. La gara non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto risultato di 3-0 grazie ai gol di Scamacca, Lookman e Pasalic su calcio di rigore.

Sfuma definitivamente la possibilità di schierare sei squadre italiane nella prossima edizione di Champions League. L’Atalanta, infatti, chiuderà la stagione al terzo o quarto posto senza liberare un posto Champions per la Roma. La partita dell’Atalanta contro il Torino è stata considerata senza motivazioni. Ma non è così. La squadra di Gasperini vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria dell’Europa League ed è ingiocabile per tantissime squadre. Non è da sottovalutare, inoltre, l’aspetto economico: un piazzamento al terzo posto porterebbe quasi 5 milioni in più nelle casse del club.

Nove squadre in Europa sono ancora possibili

Nell’altra partita il Napoli non è andato oltre lo 0-0 contro il Lecce, chiude la stagione al 10° posto ed è ufficialmente fuori dalla zona Europa. Il Torino è ancora in corsa per la qualificazione in Conference League.

Tutto è nelle mani della Fiorentina in un’eventuale vittoria della Conference League in finale contro l’Olympiakos. I viola andrebbero in Europa League con Lazio e Roma e il conto delle italiane in Europa salirebbe a 9 con la qualificazione in Conference proprio del Torino.

La classifica

Inter 93 Milan 75 Juventus 71 Atalanta 69 Bologna 68 Roma 63 Lazio 60 Fiorentina 57 Torino 53 Napoli 53 Genoa 49 Monza 45 Lecce 38 Verona 37 Cagliari 36 Frosinone 35 Udinese 34 Empoli 33 Sassuolo 29 (R) Salernitana 17 (R)