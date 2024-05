Zhang ha il sì del fondo Pimco: cifra monstre in arrivo, come cambia il futuro dell’Inter

CalcioWeb

Quella che verrà dovrebbe essere la settimana decisiva, salvo slittamenti, per la stipula dell’accordo fra il fondo statunitense Pimco e l’Inter. In ballo circa 430 milioni di euro sotto forma di finanziamento, per una durata triennale. In questo modo Zhang potrà tenersi l’Inter estinguendo il debito con Oaktree (375 milioni con gli interessi). L’accordo dovrebbe essere annunciato venerdì, 3 giorni prima della scadenza del 20 maggio. Attualmente si è nella delicata fase della stesura dei contratti alla quale partecipano gli studi legali Latham&Watkins per Zhang, Dla Piper per Pimco.

La nuova scadenza al 2027, rispetto al rinnovo di 12 mesi proposto inizialmente da Oaktree, consente a Zhang di pianificare senza pressioni il futuro dell’Inter. Il bilancio che scadrà nel 2025 sarà uno dei migliori dell’Inter degli ultimi anni grazie agli introiti della Champions League e a quelli futuri del Mondiale per Club.

Il futuro dell’Inter

Il club è valutato 1.2 miliardi di euro, se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, Zhang la valuterà. Ma non è detto che la accetti. Le vittorie e il legame con squadra e società è ormai ben saldo. A proposito di futuro, verranno definiti a breve anche i discorsi già da tempo intavolati per i rinnovi di Simone Inzaghi (6.5 milioni), Lautaro Martinez (9 milioni a stagione?) e Nicolò Barella (il più pagato fra gli italiani). Il tutto verrà messo nero su bianco dopo l’annuncio dell’accordo con Pimco.

Già sicuri gli arrivi di Taremi e Zielinski a parametro zero, l’Inter dovrà poi concentrarsi sul mercato per rinforzare una rosa già super competitiva per puntare al back to back.