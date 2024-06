L’Albo d’oro degli Europei: quale sono le Nazionali più vincenti?

CalcioWeb

Ci siamo! Questa sera, venerdì 14 giugno, si solleverà finalmente il sipario su Euro 2024, la 17ª edizione degli Europei di calcio. Una storia in continuo aggiornamento, ormai dal 1960, anno in cui si disputò la prima, storica, edizione degli Europei mutuati dalla Coppa dei Campioni per club. Tante le squadre che si sono alternate nell’Albo d’oro degli Europei con qualche sorpresa non di poco conto.

Germania e Spagna, con tre vittorie a testa, sono le squadre che hanno vinto più titoli. Segue l’Italia, campione in carica, con due Europei in bacheca, gli stessi della Francia. Come detto, nell’Albo d’Oro degli Europei non mancano le sorprese: il primo lo vinse la Russia; nel 1976 il mitico rigore a ‘cucchiaio’ di Panenka regalò il titolo alla Cecoslovacchia; nel 1992 e nel 2004 i trionfi a sorpresa di Danimarca e Grecia. Adesso tocca a Euro 2024: chi diventerà campione d’Europa?

L’Albo d’oro degli Europei di calcio

2021 : Italia (disputato nel 2021 anziché nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19)

: Italia (disputato nel 2021 anziché nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19) 2016 : Portogallo

: Portogallo 2012 : Spagna

: Spagna 2008 : Spagna

: Spagna 2004 : Grecia

: Grecia 2000 : Francia

: Francia 1996 : Germania

: Germania 1992 : Danimarca

: Danimarca 1988 : Paesi Bassi

: Paesi Bassi 1984 : Francia

: Francia 1980 : Germania Ovest

: Germania Ovest 1976 : Cecoslovacchia

: Cecoslovacchia 1972 : Germania Ovest

: Germania Ovest 1968 : Italia

: Italia 1964 : Spagna

: Spagna 1960: Unione Sovietica​

Le Nazionali che hanno vinto più Europei

Germania : 3 vittorie (1972, 1980, 1996)

: 3 vittorie (1972, 1980, 1996) Spagna : 3 vittorie (1964, 2008, 2012)

: 3 vittorie (1964, 2008, 2012) Italia : 2 vittorie (1968, 2021)

: 2 vittorie (1968, 2021) Francia : 2 vittorie (1984, 2000)

: 2 vittorie (1984, 2000) Unione Sovietica : 1 vittoria (1960)

: 1 vittoria (1960) Cecoslovacchia : 1 vittoria (1976)

: 1 vittoria (1976) Paesi Bassi : 1 vittoria (1988)

: 1 vittoria (1988) Danimarca : 1 vittoria (1992)

: 1 vittoria (1992) Grecia : 1 vittoria (2004)

: 1 vittoria (2004) Portogallo: 1 vittoria (2016)

Tra le big, quindi, l’Italia ha vinto l’ultimo europeo 3 anni fa; la Spagna 12 anni fa; la Francia 24 anni fa; la Germania addirittura 28 anni fa.