Italia, 0-0 contro la Turchia: le indicazioni per Spalletti in vista dell’esordio a Euro2024

Si è conclusa in pareggio la prima amichevole di avvicinamento dell’Italia a Euro2024. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo a Bologna e la gara contro la Turchia ha fornito interessanti indicazioni. La difesa formata da Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco si è dimostrata solida.

A centrocampo Jorginho, Cristante e Pellegrini sono stati protagonisti di buone manovre, in attesa del rientro di Barella. La fase offensiva continua a manifestare qualche problema di troppo con Chiesa, Orsolini e Retegui poco pericolosi. Il rientro di Scamacca potrebbe risolvere i problemi in fase realizzativa. Domenica prossima la seconda e ultima amichevole a Empoli contro la Bosnia.

La partita

Al 7′ la prima chance per gli azzurri, Retegui controlla un buon pallone al limite dell’area e calcia ma senza successo. Al 13′ tentativo di Calhanoglu su calcio di punizione dai 20 metri, palla respinta dalla barriera. Al 19′ occasione anche per Pellegrini su calcio di punizione dal limite, la palla non scende abbastanza e termina di poco oltre l’incrocio dei pali.

Al 25′ sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Yilmaz alto di poco. Poco dopo la mezz’ora azione personale di Cristante che va via sulla destra, mette in mezzo un pallone su cui Retegui non arriva, ci arriva Chiesa che prova la conclusione di prima intenzione con la palla che termina fuori non di molto. Al 40′ Infortunio serio per Kabak che è costretto a uscire in barella per un problema al ginocchio. Al suo posto l’ex Juventus e Atalanta Demiral.

Arriva nell’ultima azione del primo tempo la più grande occasione per l’Italia: dagli sviluppi di un angolo dalla destra, Cristante va più in alto di tutti, colpisce di testa e la palla termina contro il palo. Nell’intervallo i primi cambi azzurri: escono Orsolini e Chiesa, entrano Cambiaso e Zaccagni. Al 7′ chance per l’Italia, cross di Dimarco, Retegui prova di prima con il sinistro ma la conclusione è troppo debole e facile preda del portiere. Al quarto d’ora Pellegrini va via sulla destra mette un pallone morbido sul secondo palo, Retegui in rovesciata manda oltre la traversa. Al 17′ esce Jorginho, al suo posto Fagioli.

Nella seconda parte della ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente con le due squadre attente più a non incorrere in problemi fisici che a cercare la rete della vittoria. Finisce 0-0.