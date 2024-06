Euro 2024, chi è l’arbitro di Svizzera-Italia? La scelta che fa ‘tremare’ Spalletti

CalcioWeb

Sarà il polacco Szymon Marciniak l’arbitro designato per Svizzera–Italia di sabato 29 giugno all’Olympiastadion di Berlino, la prima gara valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024. Il direttore di gara polacco sarà assistito dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto ufficiale l’argentino Facundo Tello, mentre al Var ci sarà un altro polacco: Tomasz Kwiatkowski con assistenti, Bartosz Frankowski e il tedesco Bastian Dankert.

L’arbitro Marciniak ha già diretto l’Italia in due occasioni. La prima il 13 novembre 2015 contro il Belgio che vince 3-1 contro gli azzurri. La seconda, in Nations League, l’11 giugno del 2022 con lo 0-0 contro l’Inghilterra.

Chi è Szymon Marciniak? L’arbitro di Svizzera-Italia che fa ‘tremare’ Spalletti

C’è un precedente che fa ‘tremare’ Spalletti. I due si sono già incontrati nel corso della stagione calcistica 2022/23, quando il Napoli allenato dall’attuale CT della Nazionale si avviava a conquistare il terzo scudetto della sua storia, nella sfida contro il Milan ai quarti di finale di Champions League. A far infuriare i tifosi partenopei la decisione di non concedere un rigore per il contatto in area tra Leao e Lozano nella sfida di ritorno al Maradona.

Di recente invece Marciniak è finito al centro delle polemiche per un errore commesso nella semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco, quando ha annullato per fuorigioco il gol di De Ligt che avrebbe portato le due squadre ai supplementari. La decisione di interrompere il gioco prima che l’azione terminasse ha di fatto escluso l’intervento del Var e posto fine alle speranze dei bavaresi.