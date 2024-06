Fiorentina, scherzetto all’Atalanta: Gasperini chiude la Serie A al quarto posto | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si è conclusa ufficialmente la stagione nel campionato di Serie A. Il recupero tra Atalanta e Fiorentina si è concluso sul risultato di 2-3 e la squadra di Gian Piero Gasperini ha chiuso la stagione al quarto posto. Fallito il sorpasso alla Juventus per il terzo posto.

Succede tutto nel primo tempo, dove per i viola Belotti firma una doppietta al 6′ e al 46′ e va in rete Gonzalez al 19′, per i nerazzurri a segno Lookman al 12′ e Scalvini al 32′. La Dea chiude così il campionato a 69 punti in quarta piazza mancando il sorpasso in extremis sulla Juventus che finisce al 3° posto a quota 71. I viola chiudono invece in ottava posizione con 60 punti.

I gol e le emozioni nel primo tempo

La partita si sblocca dopo soli sei minuti, cross di Castrovilli da sinistra, colpo di testa di Belotti e vantaggio. Al 12′ immediato il pareggio della Dea: verticalizzazione di De Ketelaere, Lookman scatta in profondità e poi davanti a Martinelli lo supera con lo ‘scavetto’. Al 19′ la squadra di Italiano torna in vantaggio: ancora un cross da sinistra, questa volta di Biraghi e Nico Gonzalez con una mezza girata al volo riporta in vantaggio i gigliati. Al 32′ nuovo pareggio dei padroni di casa con Scalvini che trova il suo primo gol in questo campionato con un gran tiro da fuori area. Nel recupero Belotti trova la doppietta: angolo battuto sul primo palo, la difesa dell’Atalanta respinge la palla, Beltran calcia all’altezza del dischetto, Belotti è sulla traiettoria e corregge in rete da un metro per il definitivo 2-3.

La classifica

Inter 94 Milan 75 Juventus 71 Atalanta 69 Bologna 68 Roma 63 Lazio 61 Fiorentina 60 Torino 53 Napoli 53 Genoa 49 Monza 45 Verona 38 Lecce 38 Udinese 37 Cagliari 36 Empoli 36 Frosinone 35 Sassuolo 30 Salernitana 17