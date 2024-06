La Francia ringrazia l’autogol e Maignan: 0-1 all’Austria, ma è un inizio insufficiente

CalcioWeb

La Francia, insieme all’Inghilterra, è una delle due grandi favorite per la vittoria di Euro 2024, ma l’esordio dei ‘Galletti’ potrebbe aver sollevato più di qualche dubbio. Partita con poche luci e tante ombre quella dei francesi contro un’ottima Austria, compatta e grintosa.

La qualità della Francia, soprattutto davanti, è fuori discussione ma l’attacco ha le polveri bagnate: diverse le occasioni fallite dagli attaccanti transalpini fra le quali una clamorosa capita a Mbappè che spara fuori da posizione invidiabile nel più classico degli 1vs1 a portiere quasi battuto.

A far capitolare l’Austria è lo sfortunato autogol di Wober. Austriaci che avrebbero meritato il pareggio: ogni ripartenza rischia di cogliere impreparata la retroguardia francese, vero punto debole della squadra, tenuta in piedi da un Kantè onnipresente che fa da collante a una formazione che rischia di spezzarsi in due. Ottima la prova di Maignan: decisivo in uscita su Baumgartner che sfiora il gol. Tre punti importanti per la Francia che raggiunge l’Olanda in vetta al girone.

La classifica del Girone D di Euro 2024

Olanda 3 Francia 3 Polonia 0 Austria 0