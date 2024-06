Belgio, niente da… Vare! Due gol annullati a Lukaku e la Slovacchia firma la beffa

CalcioWeb

Il primo upset di Euro 2024 arriva in Belgio-Slovacchia. Nel Girone E, candidato a essere la grande sorpresa di Euro 2024, dopo la vittoria della Romania sull’Ucraina arriva quella della Slovacchia sul Belgio. Decisivo, al 7′, il gol di Schrantz che sfrutta una respinta corta di Casteels e sigla il gol che risulterà provvidenziale in ottica 3 punti.

Il Belgio si affida a un Lukaku impreciso ma che comunque riesce a segnare due reti, entrambe annullate dal Var: posizione di fuorigioco nella prima occasione; nel secondo tentativo c’è, invece, il tocco di mano di Openda che dà il via all’azione e all’assist decisivo.

Tre punti d’oro per la Slovacchia di Calzona (che si riscatta dopo una pessima stagione al Napoli) che raggiunge la Romania a quota 3 punti in vetta al girone. Tra 5 giorni, Belgio-Romania sarà già decisiva per le sorti della formazione di Domenico Tedesco che dovrà sudare parecchio contro la Romania vista quest’oggi.

La classifica del Girone E di Euro 2024

Romania 3 Slovacchia 3 Belgio 0 Ucraina 0