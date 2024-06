Paura nel calcio, Bentaleb colpito da malore: è ricoverato in ospedale

CalcioWeb

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Nabil Bentaleb, calciatore francese naturalizzato algerino di proprietà del Lille. Il centrocampista è stato colpito da malore, come confermato direttamente dal club francese attraverso un comunicato ufficiale.

“Il LOSC informa che Nabil Bentaleb ha avuto un malore la sera di martedì 18 giugno. Il giocatore è stato immediatamente preso in cura e indirizzato all’ospedale universitario di Lille per il ricovero. Il LOSC è al fianco del calciatore durante questa dura prova e gli sta dando tutto il suo sostegno. Il Club invita inoltre ad un maggiore rispetto per la vita privata dei propri giocatori”.

Chi è Bentaleb

Nabil Bentaleb è un calciatore francese naturalizzato algerino, classe 1994. E’ un centrocampista di piede mancino in grado di calciare anche con il destro. Si tratta di un regista, bravo nella gestione del pallone e prezioso in fase di assist. E’ paragonato a Patrick Vieira. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Tottenham, Schalke, Newcastle, Angers e adesso Lilla.