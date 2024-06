Bologna, Vincenzo Italiano ha deciso: la risposta dell’ex Fiorentina

CalcioWeb

Sarà Vincenzo Italiano il prossimo allenatore del Bologna. L’ex allenatore della Fiorentina si era preso del tempo per decidere dopo la delusione della sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiakos.

Il pressing del club rossoblù ha portato i frutti sperati e, dopo qualche ora di riflessione, l’allenatore ex Spezia ha detto sì alla proposta dei rossoblù.

Il via libera

In serata è arrivato il via libera di Vincenzo Italiano: sarà lui il sostituto di Thiago Motta al Bologna. L’intesa è stata raggiunta per i prossimi due anni e la firma del contratto è attesa nella giornata di mercoledì.