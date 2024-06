I Boston Celtics sono campioni NBA! Dallas crolla in Gara-5: 18° titolo, staccati i Lakers!

CalcioWeb

Le Finals NBA 2024 terminano in Gara-5. I Boston Celtics sono Campioni NBA grazie al successo per 106-88 ottenuto nella notte contro i Dallas Mavericks, vittoria che cristallizza il punteggio delle Finals sul 4-1. Per i Boston Celtics è il 18° titolo della loro storia straordinaria e vincente: i verdi diventano la franchigia NBA più vincente della storia staccando i Lakers fermi a 17.

Criticato (fin troppo) per l’intera run Playoff, Jayson Tatum si prende la scena con 31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist nella partita che gli consegna il primo anello della sua carriera. L’MVP delle Finals va a Jaylen Brown, 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist ieri notte. Da non dimenticare l’apporto difensivo di Jrue Holiday che ha chiuso con 15 punti e 11 rimbalzi

Niente da fare per i Dallas Mavericks che, dopo il sussulto di Gara-4, non riescono a riaprire la serie. Doncic chiude con 28 punti e 12 rimbalzi, Irving si ferma a 15 punti e 9 assist.