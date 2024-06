Cagliari, sfumano altri obiettivi per la panchina: la situazione e le ultime di calciomercato

CalcioWeb

Il Cagliari è alla ricerca del sostituto di Claudio Ranieri e la situazione è ancora in fase di evoluzione. I tre principali obiettivi rischiano di sfumare: Baroni, Vanoli e Dionisi, nell’ordine indirizzati verso Lazio, Torino e Palermo.

Il Cagliari è in contatto anche con Ivan Juric, reduce dalla rottura con il Torino. Il croato è un candidato anche per la panchina dell’Udinese, in caso di divorzio con Fabio Cannavaro.

Gli altri nomi e il calciomercato

Il Cagliari potrebbe pescare anche dalla B: un profilo interessante è quello di Giovanni Stroppa, dopo la delusione della mancata promozione in Serie A sulla panchina della Cremonese.

Novità anche sul fronte calciomercato: il Cagliari non sembra intenzionato a sborsare all’Inter 4 milioni per Oristanio e 9 alla Roma per Shomurodov. Il difensore Mina ha offerte anche dal Brasile e potrebbe non rinnovare. Incerto anche il futuro di Lapadula e Jankto. Già persi Nandez e Gaetano.

In entrata accostati al Cagliari Kastanos, centrocampista della Salernitana; Cistana, difensore del Brescia e Semper, portiere del Como.