Cagliari, rebus panchina: spuntano due soluzioni a sorpresa

CalcioWeb

La panchina del Cagliari è ancora un rebus e la situazione è sempre più incerta. Il club rossoblù è alla ricerca del sostituto di Claudio Ranieri e la dirigenza continua a sfogliare la margherita alla ricerca di un allenatore all’altezza. Gli obiettivi Vanoli, Baroni e Dionisi sono sfumati.

La pista Juric è al momento in stand-by. Nelle ultime ore il Cagliari ha intavolato una trattativa con Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli e attuale Ct della Slovacchia. L’allenatore è però concentrato sull’Europeo e non vuole prendere impegni prima della fine della competizione. Il Cagliari potrebbe decidere di aspettare entro i prossimi 20 giorni.

Gli altri nomi

Il presidente Giulini valuta anche altri profili. Sondaggi a sorpresa anche per Davide Nicola dell’Empoli. Poi Paulo Sousa e Sottil.