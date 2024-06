Cagliari, pressing per sbloccare Nicola: l’Empoli ha individuato il sostituto

CalcioWeb

E’ pronto a completarsi il valzer delle panchine del campionato di Serie A. Cagliari ed Empoli sono al lavoro per “sbloccare” il contratto con la società toscana dell’allenatore Davide Nicola. Le parti sono in contatto per definire i dettagli sulla risoluzione del contratto che legava il mister all’Empoli ancora per un altro anno.

L’ex Salernitana ha già raggiunto l’accordo con il Cagliari. Tra le due società rimane sempre in ballo la questione Marin: il centrocampista rumeno, di proprietà del Cagliari, era in prestito all’Empoli. La società toscana non ha esercitato il diritto di riscatto a 2 milioni di euro e il calciatore è quindi ora del Cagliari. Sul fronte calciomercato circolano i nomi di Colombo e Vandeputte.

Il nuovo allenatore dell’Empoli

L’Empoli ha individuato il sostituto di Davide Nicola: si tratta di Roberto D’Aversa. Il nome dell’ex Parma e Lecce è seguito anche dal Cesena ma l’inserimento dell’Empoli rischia di spostare gli equilibri.