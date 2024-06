Uno ha 16 anni, l’altro 41: chi sono il più giovane e il più vecchio di Euro 2024?

CalcioWeb

È il secondo giorno di Euro 2024, dopo la partita inaugurale di ieri in cui la Germania, nazione ospitante, ha battuto 5-1 la Scozia a Monaco di Baviera. All’Olympiastadion di Berlino, alle 18, oggi scendono in campo Spagna-Croazia. È la partita in cui Lamine Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola, calciatore più giovane di Euro 2024, a 16 anni e 338 giorni può diventare il giocatore più giovane a scendere in campo in un Europeo.

Quinto Europeo invece per il portoghese Pepe, che ha compiuto 41

anni il 26 febbraio 2024. Nel caso dovesse giocare anche solo per un minuto, il difensore del Porto diventerebbe il calciatore più anziano di sempre a disputare un Europeo.

Chi è Lamine Yamal

Lamine Yamal è nato a Barcellona da padre marocchino e madre guineana e già dall’età di 5 anni è entrato a far parte de la Masia, il settore giovanile del Barcellona per il suo talento. Giocando sempre con compagni di squadra più grandi di lui, Yamal si è sempre fatto notare per qualità di gioco e capacità di assorbire la differenza d’età e fisica, giocando a 13 anni già con l’Under 16 per poi essere aggregato a 15 anni con l’Under 19. L’esordio con i grandi, in prima squadra, è stato il 29 aprile 2023. Visto il grande talento, non è un caso che sia anche il calciatore più giovane di Euro 2024!

27 sulle spalle come numero di maglia, quando segna Lamine Yamal esulta facendo con le dita il numero 304. È la rivendicazione fiera delle sue origini. 304, infatti, sono le ultime cifre del codice postale del suo quartiere Rocafonda (08304), a Mataró, comune della provincia di Barcellona. Il 304 è inciso anche nelle sue scarpette, insieme alle sue iniziali (LY304) e alle bandiere del Paese d’origine di sua madre, la Guinea Equatoriale, e di quello di suo padre, il Marocco.

Chi è Pepe

Pepe, il cui nome completo è Kepler Laveran de Lima Ferreira, è un difensore portoghese noto per la sua forza fisica, la sua leadership in campo e la sua esperienza. Nonostante l’età avanzata per uno sportivo, continua a essere un giocatore chiave per la sua squadra nazionale. Ha avuto una carriera di successo a livello di club, soprattutto con il Real Madrid, e a livello internazionale con il Portogallo, con cui ha vinto l’Europeo nel 2016. La sua presenza agli Europei di calcio 2024 è un esempio della sua longevità e del suo impegno nel calcio al più alto livello.