Calciatori e tifosi uniti nell’Inno di Mameli: il VIDEO da brividi per Euro 2024

L’avventura dell’Italia a Euro 2024 è ufficialmente iniziata. Gli azzurri sono partiti nella giornata odierna alla volta della Germania, giungendo precisamente a Iserlohn, sede dell’hotel che ospiterà i ragazzi di Spalletti per l’intera durata del torneo. Ad accoglierli un caloroso bagno di folla. Parallelamente, sui social è stato diffuso uno splendido video, una particolare versione dell’Inno di Mameli che accompagnerà l’Italia a Euro 2024.

Nel filmato, realizzato da Figc e Adidas, i calciatori dell’Italia si alternano alla gente comune, dai bambini alle giovani mamme, dai ragazzi agli anziani, tutti accomunati dalla passione per il pallone e dalla maglia azzurra senza distinzioni di sessualità, età, genere e colore della pelle. Una versione da brividi che culmina in crescendo come l’Inno di Mameli: “l’Italia chiamò!“.

Inno di Mameli da brividi: calciatori e tifosi insieme per Euro 2024