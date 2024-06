CalcioWeb

Una notizia a sorpresa sul fronte del calciomercato. Il 16enne difensore Andrea Natali, vincitore del campionato Europeo Under 17 con l’Italia, è ufficialmente un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen.

“Andrea Natali è stato un giocatore molto interessante e ricercato quest’estate come campione d’Europa Under 17 italiano. Siamo quindi felici che abbia deciso di unirsi al Bayer 04”, ha dichiarato il direttore sportivo del Leverkusen Simon Rolfes.

“A lungo termine, ha tutti i requisiti per diventare un fattore chiave per la nostra squadra in futuro”.

Chi è Andrea Natali

Andrea Natali è un difensore italiano classe 2008. Si tratta di un difensore centrale con capacità di giocare nel centro-destra o centro-sinistra in una difesa a 4 e anche in posizione leggermente avanzata.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Espanyol e Barcellona, ovviamente sempre in campo giovanile. Adesso il blitz del Leverkusen.