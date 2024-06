Calciomercato Como, la doppia mossa di Fabregas: l’ex compagno in attacco e la suggestione in porta

CalcioWeb

Il Como si affaccia al campionato di Serie A con grande entusiasmo dopo la bellissima promozione della scorsa stagione. Il club è pronto ad ‘aggredire’ il calciomercato con l’arrivo di calciatori in grado di spostare gli equilibri. La dirigenza del Como è la più ricca in Italia e non ha intenzione di risparmiarsi sul fronte trattative, ovviamente senza fare il passo più lungo della gamba.

Il nome in pole per l’attacco è quello di Alexis Sanchez. Il cileno ha giocato poco nell’ultima stagione all’Inter, il contratto è in scadenza ed è in contatto con altri club in Serie A. Si sono registrati sondaggi da Udinese e Parma ma la squadra in pole è proprio il Como.

Lo sponsor si chiama… Fabregas. Lo spagnolo e il cileno hanno giocato insieme al Barcellona e sono legati da un ottimo rapporto. Le basi di un accordo sono state gettate e già la prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva.

Gli altri nomi

In porta la suggestione si chiama Loris Karius. Il tedesco è chiamato al rilancio dopo le ultime stagioni deludenti ed è alla ricerca di una squadra in Italia anche per motivi personali. L’ex Liverpool, infatti, è legato sentimentalmente alla giornalista italiana Diletta Leotta e dalla relazione è nata la figlia Aria.

Il Como è alla ricerca anche di altri profili, un altro attaccante di esperienza, due difensori e due centrocampisti. In lista anche Ferrari del Sassuolo, Asllani dell’Inter, Miretti della Juventus e Pobega del Milan.