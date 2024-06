Calciomercato Como, ufficiale Belotti: ora portiere e difensore, nomi caldissimi

CalcioWeb

Il primo colpo del calciomercato estivo del Como è servito. Ufficiale l’arrivo di Andrea Belotti alla corte di Cesc Fabregas. L’ex attaccante della Roma, visto da metà stagione in poi con la maglia della Fiorentina, ha trovato l’accordo definitivo con il club comasco. Ai giallorossi vanno 4 milioni più bonus.

Nonostante i numeri delle ultime due stagioni non siano esaltanti, Belotti è un attaccante esperto e conosce bene la Serie A, è un lusso per la zona salvezza ma il Como non sembra volersi accontentare di un campionato di bassa classifica nel quale lottare per confermare la categoria.

Mercato Como: i profili per porta e difesa

Il calciomercato del Como dovrà essere all’altezza delle ambizioni della proprietà. Quindi i colpi in canna potrebbero essere molteplici. Si comincia dalla porta. Il nome caldo è quello di Emil Audero, Campione d’Italia con l’Inter come vice di Sommer. Il costo è di circa 7 milioni, forte la concorrenza di Monza e Nizza. In difesa c’è l’accordo con il Cagliari per Dossena: ai sardi andranno 8 milioni più 2 di bonus. E la sensazione è che non sia finita qui: il calciomercato del Como è appena iniziato.