Calciomercato, il figlio di Totti torna in Italia: accordo e firma in Serie D!

Cristian Totti, figlio dell’ex capitano della Roma, è alla ricerca della definitiva consacrazione. Si tratta di un attaccante classe 2005 considerato di grande prospettiva e in grado di imporsi a stretto giro di posta.

Le qualità del 18enne non sono in discussione e anche tatticamente è considerato un calciatore prezioso per la capacità di giocare in diversi ruoli del reparto avanzato. Dopo le esperienze nelle giovanili di Roma e Frosinone, il figlio di Totti si è trasferito al Rayo Vallecano. L’avventura in Spagna non è entusiasmante e il ritorno in Italia è stato inevitabile.

La nuova squadra di Totti

Cristian Totti e l’Avezzano, squadra del campionato di Serie D, hanno raggiunto l’accordo. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del club.

“La Società Avezzano Calcio 1919 comunica di aver raggiunto accordo economico con Cristian Totti, classe 2005”.