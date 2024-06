Calciomercato Fiorentina, il bomber parla argentino? La richiesta di Palladino fa sognare i tifosi

CalcioWeb

Trovato l’allenatore, ora tocca al mercato. La Fiorentina ha puntato forte su Raffaele Palladino per la panchina, tecnico giovane e italiano che ha fatto molto bene al Monza nelle ultime due stagioni e che dovrà lavorare sulla scia di quanto di buono fatto da Vincenzo Italiano. L’obiettivo è però migliorarsi. E per farlo, il calciomercato della Fiorentina dovrà essere improntato ad alzare la qualità della rosa.

Il primo obiettivo? L’attaccante. Beltran sembra ormai aver arretrato il suo raggio d’azione, Belotti tornerà alla Roma, Nzola era un pupillo di Italiano ma non ha convinto. Qulache giorno fa su CalcioWeb abbiamo parlato di una vera e propria rivoluzione in attacco in casa Fiorentina con tanti calciatori che potrebbero partire. Per questo motivo, la scelta del bomber è una di quelle da non sbagliare.

Fiorentina a caccia del bomber: occhi su Retegui e Icardi

Palladino chiede una prima punta che abbia grande senso del gol, un finalizzatore che sappia capitalizzare l’azione e gli assist dei compagni, soprattutto dagli esterni. Noi aggiungiamo un dettaglio: potrebbe parlare argentino.

Il primo nome sulla lista del calciomercato estivo della Fiorentina è quello di Mateo Retegui. L’attaccante argentino, naturalizzato italiano, ha terminato la sua prima, buona, buona stagione in Serie A e ora sarà impegnato a Euro 2024 con la Nazionale Italiana. Il Genoa chiede almeno 20-25 milioni di euro.

Attenzione però a un altro argentino, vecchia conoscenza della Serie A e che, prima o poi, in Italia sembra intenzionato a tornare. Parliamo di Mauro Icardi, ex bomber di Inter e Sampdoria. L’attaccante, autore di 25 gol nell’ultima Superlig turca con il Galatasaray, costa tra i 15 e i 20 milioni. Un investimento importante per la Fiorentina che sembra intenzionata ad alzare l’asticella. In tal senso, le alternative, Arnautovic e Krstovic, sarebbero scelte di secondo piano o per la panchina in caso di addio di Nzola.