Calciomercato Genoa, Zangrillo svela tutto: Martinez, Gudmundsson e Retegui

CalcioWeb

Tutti pazzi dei talenti del Genoa. La squadra di Alberto Gilardino è reduce dalla stagione tranquilla in Serie A e tanti calciatori sono finiti nel mirino delle big. Il club rossoblù ha definito la cessione del portiere Martinez all’Inter e un altro calciatore in direzione Milano è l’attaccante Gudmundsson.

“L’idea è quella di stare con i piedi aderentissimi per terra come l’anno scorso. Le vicende extracampo di Gudmundsson possono incidere? Assolutamente no, il ragazzo è sereno. È certificato che risolverà i dubbi al riguardo e quindi come ho già avuto modo di dire è solo un giovane, pur di 26 anni e con tutto quello che ha già fatto, che deve sognare”. Lo ha detto il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, a margine dell’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi.

Le operazioni in uscita

“Trattenere Gudmundsson e Retegui? Me li hanno appena chiesti 3-4 colleghi e gli ho detto che io non ho questo ruolo nel Genoa, li ho messi in contatto con il nostro direttore sportivo. Mi sembra che il nostro a.d. abbia detto che noi prendiamo in valutazioni delle possibilità di scambio, ma non di svendita dei nostri gioiellini”, ha proseguito.

“Martinez-Inter? Lo leggo, però il mercato non è ancora iniziato, quindi lo leggo come anticipazione. Mi dispiacerebbe molto perché è uno straordinario ragazzo”, ha concluso Zangrillo.