Calciomercato Inter, Gudmundsson è più vicino: Zangrillo ‘saluta’ l’islandese

Continuano le manovre tra Simone Inzaghi e la dirigenza per costruire una squadra ancora più competitiva e in grado di lottare con le big anche in Europa. L’Inter è stato protagonista di una stagione eccezione e l’intenzione è quella di alzare l’asticella e avvicinarsi alle big in Europa.

Beppe Marotta continua a dimostrarsi uno dei migliori dirigenti in circolazione e l’ex Juventus ha già gettato le basi per la prossima stagione. Il calciomercato estivo non è nemmeno decollato e già il club nerazzurro ha chiuso due colpi di assoluto spessore: il centrocampista Zielinski e l’attaccante Taremi.

Un’altra mossa in attacco

La scorsa stagione l’Inter ha manifestato qualche problema in attacco soprattutto nei ricambi. Lautaro Martinez e Thuram hanno disputato una stagione eccezionale e sono un’assoluta certezza. Un po’ diverso il discorso sulle prestazioni di Sanzhez e Arnautovic, i primi ricambi. Il cileno è pronto a cambiare maglia e anche il futuro dell’ex Bologna è incerto.

Il club nerazzurro ha intenzione di completare la batteria di attaccanti con un calciatore importante, reduce da una stagione sorprendente al Genoa: Albert Gudmundsson. Proprio il presidente Zangrillo si è sbilanciato sulla partenza dell’islandese: “gli abbiamo augurato di inseguire il suo sogno”, sono le parole del numero uno rossoblù.

Il Genoa è un osso duro e la trattativa non è stata ancora chiusa. Tutto ‘balla’ sulla valutazione del club rossoblù, in continua crescita. Il club nerazzurro dovrà sborsare una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Si valuta anche l’inserimento di una contrapartita per ‘alleggerire’ l’esborso economico del club nerazzurro.