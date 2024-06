Calciomercato Inter, Bento costa troppo: l’alternativa intrigante dalla Serie A

CalcioWeb

L’Inter ha già la rosa più forte e profonda del campionato ma non per questo passerà un’estate ferma a vedere le altre rinforzarsi. I nerazzurri hanno già acquisito a parametro zero Zielinski e Taremi e si preparano a puntellare la rosa con qualche inserimento di valore. Una delle caselle più importanti da occupare nel calciomercato dell’Inter sarà quella relativa allo slot di secondo portiere dopo il mancato riscatto di Audero.

Il profilo che piace maggiormente ai nerazzurri è quello di Bento dell’Atletico Paranaense, ma il club brasiliano continua a chiedere almeno 20 milioni di euro, una cifra che l’Inter non ha intenzione di spendere per un secondo portiere. Ecco, dunque, che dalla Serie A potrebbe arrivare un nuovo profilo intrigante.

Inter su Josep Martinez: la trattativa con il Genoa

La nuova idea di calciomercato dell’Inter per lo spot di portiere di riserva, da affiancare a Sommer, guarda in casa Genoa. I nerazzurri puntano Josep Martinez, portiere che i rossoblu hanno riscattato per 2 milioni dal Lipsia dopo un’ottima stagione. Anche il ‘Grifone’ spara alto, 20 milioni la richiesta per il cartellino ma, a differenza di Bento, qui c’è margine per trattare. La cifra richiesta potrebbe essere limata, visti i buoni rapporti fra le due società, anche con l’inserimento di qualche giovane contropartita alla quale il Genoa è sempre interessato (Zanotti, Oristanio, Esposito, Satriano).