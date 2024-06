Calciomercato Inter, scatta il piano Gudmundsson: cifre e dettagli dell’operazione

CalcioWeb

Il calciomercato dell’Inter si muove sull’asse Milano-Genova. Fitti i contatti fra i due club negli ultimi giorni con due importanti trattative sul tavolo. La prima è ai titoli di coda e riguarda il trasferimento del portiere Martinez in nerazzurro come vice-Sommer. L’Inter sborserà 13 milioni più 2 di bonus, cifra che potrebbe facilitare anche la seconda trattativa, quella per Albert Gudmundsson.

Inter-Genoa, cifre e dettagli dell’operazione Gudmundsson

Il nome di Albert Gudmundsson accostato all’Inter non è certo una novità. L’attaccante del Genoa ha impressionato nella prima stagione in Serie A e diverse squadre lo hanno inserito sul proprio taccuino. L’Inter punta a sfruttare i buoni rapporti con il ‘Grifone’ per strappare un acquisto a condizioni favorevoli. Il piano è di mettere in piedi una trattativa in ‘stile Frattesi’: prestito oneroso e riscatto obbligatorio alla chiusura del mercato invernale.

Il tutto verrebbe fatto per posticipare il calcolo degli ammortamenti sul bilancio successivo per ragioni di bilancio. Il Genoa, il cui bilancio non chiude a giugno, ma il 31 dicembre (anno solare), ha guadagnato soldi importanti dalla cessione di Martinez e può permettersi di posticipare quelli incassati per Gudmundsson.

Il Genoa valuta il calciatore tra i 20 e i 30 milioni ma è interessata a Oristanio che potrebbe abbattere i costi della trattativa.